Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,957.30
BTC/USDT
89,382.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türk Yıldızları eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı.

Utku Şimşek  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Türk Yıldızları eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı

Ankara

Türk Yıldızlarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tim olmanın gereğiyle, her şartta aynı uyum, aynı disiplin, aynı kararlılık içinde eğitimlerimiz devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda, Türk Yıldızlarının karlı ovalar üzerinde gerçekleştirdiği eğitim uçuşundan görüntüler de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Yıldızları eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı
MİT Başkanı Kalın, İstanbul'da Hamas heyetiyle Gazze Barış Planı'nı görüştü
Bakan Kurum: Elazığ'ı daha dirençli, daha güçlü bir şehir haline getirdik
İletişim Başkanı Duran: Aydın'ımızın hizmetine sunulan 11 sağlık tesisi, vatandaş odaklı hedefimizin bir tezahürüdür
Bakan Göktaş: İBB’ye ait çocuk etkinlik merkezindeki iddialarla ilgili süreci çok yakından takip edeceğiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türk Yıldızları eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı

Türk Yıldızları eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet