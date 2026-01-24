Türk Yıldızları eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı.
Ankara
Türk Yıldızlarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tim olmanın gereğiyle, her şartta aynı uyum, aynı disiplin, aynı kararlılık içinde eğitimlerimiz devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Türk Yıldızlarının karlı ovalar üzerinde gerçekleştirdiği eğitim uçuşundan görüntüler de yer aldı.