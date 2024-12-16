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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in "ay bitmeden" Hamas'la esir takası anlaşması yapmak istediği iddia edildi

İsrail medyası, Tel Aviv yönetiminin "bu ay bitmeden" Hamas'la esir takası anlaşması yapmak istediğini öne sürdü.

Zein Khalil, Mahmut Geldi  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
İsrail'in "ay bitmeden" Hamas'la esir takası anlaşması yapmak istediği iddia edildi

Israel

Yedioth Ahronoth gazetesinin üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, Gazze'de tutulan İsrailli esirler için Hamas'la anlaşmanın "yakında" olabileceği ifade edildi.

İsrail'in aralık ayı sonu gelmeden önce Hamas'la esir takası anlaşmasına varmayı hedeflediği iddiasında bulunulan haberde, "Anlaşmanın tüm detayları nettir. Anlaşmazlığın temeli ise anlaşmanın ilk aşamasında serbest kalacak esirlerin sayısıyla ilgilidir." denildi.

Anlaşmayla salıverilecek esirlerin sayısına dair anlaşmazlığın "büyük olduğu" savunulan haberde, Hamas'ın esirlerden az sayıda kişiyi serbest bırakmaya yanaştığı, İsrail'in ise söz konusu sayının 2 katını talep ettiği kaydedildi.

Haberde, esir takası müzakerelerinin halihazırda salıverilecek esirlerin sayısı üzerinde yürütüldüğü aktarıldı.

Konuyla ilgili Hamas'tan herhangi bir açıklama gelmedi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde esir takası başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu.

İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması için "yakın bir noktada" olduklarını savunan Katz, "Bana göre bir önceki anlaşmadan (Kasım 2023'teki esir takası) bu yana rehin alma anlaşmasına en yakın olduğumuz noktadayız." ifadesini kullanmıştı.

Hamas ile İsrail arasında Kasım 2023'te karşılıklı esir takası yapılmış ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılmıştı.

İsrail, yaklaşık bir hafta süren ateşkesin ardından Gazze'ye saldırılarına yeniden başlamıştı.

Hamas'ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esirin olduğu belirtiliyor.

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