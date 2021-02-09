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Dünya

İsrail'den Blinken'a 'Golan Tepeleri' yanıtı: Sonsuza kadar İsrail'in parçası olarak kalacak

İsrail yönetiminden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamalarına, "Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in bir parçası olarak kalacak." denildi.

Mustafa Deveci   | 09.02.2021
İsrail'den Blinken'a 'Golan Tepeleri' yanıtı: Sonsuza kadar İsrail'in parçası olarak kalacak

Kudüs

İsrail yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamasına, söz konusu bölgenin "sonsuza kadar İsrail'in bir parçası olarak kalacağı" cevabını verdi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Golan Tepeleri'ne ilişkin İsrail'in tutumunun açık olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Olası herhangi bir senaryoda, Golan Tepeleri İsrail'de kalacak ve Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in bir parçası olarak kalacak." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a dün CNN televizyonunda "Biden yönetimi, Golan Tepeleri'ni İsrail'in bir parçası olarak görmeye devam edecek mi?" sorusu yönetilmişti.

Bunun üzerine Blinken, Golan Tepeleri'nin İsrail'in güvenliği için "önemli" olduğunu söylerken, "Yasal sorular (İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğinin tanınması) başka bir konu. Eğer zaman içinde Suriye'deki durum değişirse buna yeniden bakarız ancak durum şu anda bundan çok uzak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart 2019'da, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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