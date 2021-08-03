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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 salgınında son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Son 24 saatte 3 bin 818 yeni vaka tespit edildi, 15 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Deveci   | 03.08.2021
İsrail'de Kovid-19 salgınında son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Kudüs

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 818 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Virüs nedeniyle dün sabahtan bu yana 15 kişinin hayatını kaybettiği, hastalardan 221'nin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Salgının yeniden hız kazanması ülkede endişeye yol açıyor. İsrail kabinesi, salgınla mücadelede alınacak önlemleri görüşmek üzere bugün toplanacak.

Vakaların yüzde 90'ı Delta varyantı kaynaklı

Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı olduğu dile getiriliyor.

Geçen aylarda aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran İsrail'de son günlerde Delta varyantı nedeniyle Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış dikkati çekiyor.

Haziran başında 20'nin altına kadar düşen günlük vaka sayısı bugün itibarıyla 4 bin sınırına yaklaşmış durumda.

Ayrıca 9 Haziran'da 186'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 22 bin 345'e kadar yükseldi.






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