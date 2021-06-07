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Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 25 Filistinlinin yaşadığı evleri yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde 25 Filistinliyi evsiz bıraktı.

Çağrı Koşak   | 07.06.2021
İsrail ordusu, Batı Şeria'da 25 Filistinlinin yaşadığı evleri yıktı

Ramallah

Ramallah'ın doğusundaki Muarrecet bölgesinde Filistinlilere ait bir yerleşim yeri İsrail ordusu tarafından yıkıldı.

Evi yıkılan Filistinlilerden Avde el-Kabne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizi bitirdiler, elbiselerimizden başka bir şeyimiz kalmadı." dedi.

Çoğunluğu çocuklardan oluşan 4 Filistinli ailedeki 25 kişinin evsiz kaldığını aktaran Kabne, "Şimdi hepsi açıkta, hepsi evsiz." ifadelerini kullandı.

Kabne, İsrail güçlerinin birkaç gün önce gelerek bölgede çekim yaptıklarını bugün ise kurdukları her şeyi yıkarak mallarına el koyduklarını aktardı.

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