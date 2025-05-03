Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği iddialarını yalanladı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.
Ankara
Sözcü Keçeli, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Keçeli, "İsrail Başbakanı’nın uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Bu yönde bize iletilen bir talep de bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 7 Mayıs’ta Azerbaycan’a yapacağı ziyarette, Türk hava sahasını kullanacağı yönünde bazı iddialar ortaya atılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.