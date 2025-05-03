Mersin'de mağazanın tavanının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı
Mersin'de bir alışveriş merkezindeki ayakkabı mağazasının asma cam tavanının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Mersin
Yenişehir ilçesindeki alışveriş merkezinde ayakkabı mağazasının asma cam tavanı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
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Haber verilmesiyle, adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Asma tavanın çökmesi sonucu yaralanan mağazadaki biri çocuk, 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan olay sonrası mağaza tedbir amacıyla kapatıldı.
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