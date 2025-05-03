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Mersin'de mağazanın tavanının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı

Mersin'de bir alışveriş merkezindeki ayakkabı mağazasının asma cam tavanının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Mustafa Ünal Uysal  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Mersin'de mağazanın tavanının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Yenişehir ilçesindeki alışveriş merkezinde ayakkabı mağazasının asma cam tavanı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

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Haber verilmesiyle, adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Asma tavanın çökmesi sonucu yaralanan mağazadaki biri çocuk, 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası mağaza tedbir amacıyla kapatıldı.




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