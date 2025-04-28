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Türkiye, Türk limanlarının GKRY gemilerine açılacağı iddialarını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'deki limanların, "iş insanlarına AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında Rum gemilerine açılacağına" dair iddiaları yalanladı.

Gökhan Çeliker  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Türkiye, Türk limanlarının GKRY gemilerine açılacağı iddialarını yalanladı

Ankara

Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rum basınında yer alan, iş insanlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında ülkemiz limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddialar hayal ürünüdür." ifadesine yer verdi.

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