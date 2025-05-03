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Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kauçuk ve kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.

Süleyman Coşkun Bozyel  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mehmet Akif Aldoğan/AA

Tekirdağ

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kauçuk ve kalıp imalatı gerçekleştirilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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