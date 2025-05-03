Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kauçuk ve kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.
Tekirdağ
Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kauçuk ve kalıp imalatı gerçekleştirilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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