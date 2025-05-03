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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki gazeteciler, İsrail'in soykırımına son verilmesi talebiyle eylem yaptı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazeteciler, 3 Mayıs'ta kutlanan Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği soykırıma son verilmesi talebiyle bir eylem düzenledi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Mehmet Nuri Uçar  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Gazze'deki gazeteciler, İsrail'in soykırımına son verilmesi talebiyle eylem yaptı Fotoğraf: Doaa Albaz/AA

Gazze

Filistinli Gazeteciler Sendikası tarafından Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Tıp Kompleksi'nde düzenlenen eyleme Gazze Şeridi'nde çalışan Filistinli gazeteciler katıldı.

İsrail'in Gazze halkına yönelik gerçekleştirdiği soykırıma son verilmesi talebinde bulunan gazeteciler, "Medya Soykırımını Durdurun", "Gazetecileri Öldürmeyi Durdurun" ve "Gerçek Kurşundan Daha Güçlüdür" yazılı pankartlar taşıdı.

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Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Hüseyin el-Estal, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistinli gazetecilere karşı işlediği suçları, onları doğrudan öldürerek ve evlerini tahrip ederek gerçekleştirdiğini belirtti.

Hüseyin el-Estal ayrıca İsrail'in iki aydır Gazze'ye gıda ve ilaç yardımlarını engellemesi nedeniyle gazetecilerin aynı zamanda açlıkla mücadele ettiğini de vurguladı.

Estal, uluslararası insan hakları kuruluşlarını ve toplumları, yaklaşık 19 aydır devam eden soykırıma son verilmesi için sorumluluk almaya çağırdı.

Filistin hükümetinin medya ofisine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in devam eden soykırımında yaklaşık 213 gazeteci öldü, 409'u yaralandı ve 48'i tutuklandı.

Filistin İnsan Hakları Merkezi, 26 Nisan 2025'te yayımladığı açıklamada, Gazze'deki gazetecilerin ölüm sayısının, 1992 yılından bu yana yapılan gazeteci ölüm sayımları arasında "dünyadaki en yüksek rakam" olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 52 bin 495'e, yaralıların sayısının da 118 bin 366'ya yükseldiği açıklanmıştı.

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