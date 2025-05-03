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Dünya

Almanya, AfD’nin "aşırı sağcı" olarak sınıflandırılmasını eleştiren ABD'ye tepki gösterdi

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin “aşırı sağcı oluşum” olarak sınıflandırılmasını eleştiren ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya tepki gösterdi.

Erbil Başay  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Almanya, AfD’nin "aşırı sağcı" olarak sınıflandırılmasını eleştiren ABD'ye tepki gösterdi

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X’teki İngilizce hesabından yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Rubio eleştirildi.

Açıklamada, Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından “aşırı sağcı oluşum” şeklinde sınıflandırılması hatırlatılarak, "Bu, demokrasidir. Bu karar, anayasamızı ve hukukun üstünlüğünü korumak amacıyla yürütülen kapsamlı ve bağımsız bir soruşturmanın sonucudur.” değerlendirmesinde bulunuldu.

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"Tarihimizden aşırı sağın durdurulması gerektiğini öğrendik." ifadesine yer verilen açıklamada, son sözü bağımsız mahkemelerin söyleyeceği belirtildi.

Anayasayı Koruma Teşkilatından yapılan açıklamada, AfD’nin bir bütün olarak insan onurunu hiçe sayan aşırılıkçı eğilimleri sebebiyle "kesin aşırı sağcı oluşum" olarak sınıflandırıldığı ve "partide hakim olan etnik ve soya dayalı halk anlayışının özgür demokratik temel düzenle bağdaşmadığının tespit edildiği" belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Almanya’nın gizli servisine muhalefeti izlemek için yeni yetkiler verdiğini kaydederek, “Bu, demokrasi değil. Bu, örtülü tiranlıktır” ifadelerini kullanmıştı.

Rubio, asıl aşırılıkçı olanın son seçimde ikinci sırayı alan popüler AfD değil onun karşı çıktığı ölümcül açık sınırlar politikası olduğunu savunmuştu.

AfD, 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimde yüzde 20,8 oy alarak Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından sandıktan ikinci çıkmıştı.

Almanya’da Anayasa Mahkemesinin bir partinin anayasaya aykırı olup olmadığını tespit edebilmesi için Alman hükümetinin, Federal Meclis veya Federal Eyalet Temsilciler Meclisinin mahkemeye başvuruda bulunması gerekiyor ancak şimdiye kadar bu üç anayasal kurum böyle bir talepte bulunmadı.

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