Dolar
38.57
Euro
43.58
Altın
3,240.74
ETH/USDT
1,829.00
BTC/USDT
96,358.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, TEKNOFEST KKTC’de gösteri uçuşu gerçekleştiriyor İstanbul Esenyurt'taki 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Gazeteciler Sendikası: Filistin, tarihin en korkunç "medya soykırımı"na tanıklık ediyor

Filistin Gazeteciler Sendikası, Filistin'in tarihin en korkunç "medya soykırımı"na tanıklık ettiğini belirterek, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerinin durdurulmasını istedi.

Gülşen Topçu, Aysar Alais  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Filistin Gazeteciler Sendikası: Filistin, tarihin en korkunç "medya soykırımı"na tanıklık ediyor

Ramallah

Sendikadan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki gazetecilerin serbest bırakılması, Gazze'de basının yeniden canlandırılması, bu bağlamda yerel medya kuruluşlarının yıkılan binalarının yeniden inşa edilmesi ve bunun için gerekli kaynakların sağlanması çağrısında bulunuldu.

Gazetecileri öldüren ve onlara karşı suç işleyenlerin cezasız kalmaması istenen açıklamada, "Dünya, 3 Mayıs'ta Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyor. Filistin ise İsrail tarafından gerçekleştirilen tarihin en korkunç ve iğrenç medya soykırımına tanıklık ediyor." ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze'de süregelen soykırımda şu ana kadar 210'un üzerinde gazetecinin öldüğü belirtilen açıklamada, gazetecilerin ailelerinden yüzlerce ölü ve yaralı olduğu, medya kuruluşlarına ait binalar ile ekipmanların tahrip edildiği, Batı Şeria'da da gazetecilere yönelik binlerce ihlalde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan 177 gazetecinden 55'inin ise halen İsrail hapishanelerinde bulunduğuna işaret edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
Sarıyer'de çöken yol trafiğe kapatıldı
Resmi Gazete'de EPDK kararı yayımlandı
Türkiye ve dünya gündemi
Esenyurt'ta tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Benzer haberler

Filistin Gazeteciler Sendikası: Filistin, tarihin en korkunç "medya soykırımı"na tanıklık ediyor

Filistin Gazeteciler Sendikası: Filistin, tarihin en korkunç "medya soykırımı"na tanıklık ediyor

İsrail, Suriye'de hava saldırıları düzenledi

ABD'de 6 yaşındaki Filistin kökenli çocuğu öldüren kişiye 53 yıl hapis cezası

UAD duruşmalarının son gününde İsrail'e uluslararası hukuk ve yasal yükümlülükleri hatırlatıldı

UAD duruşmalarının son gününde İsrail'e uluslararası hukuk ve yasal yükümlülükleri hatırlatıldı
ABD Başkanı Trump: Harvard'ın vergi muafiyetini kaldıracağız

ABD Başkanı Trump: Harvard'ın vergi muafiyetini kaldıracağız
İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris: Gazze'de mevcut acının devam etmesi vicdansızlıktır

İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris: Gazze'de mevcut acının devam etmesi vicdansızlıktır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet