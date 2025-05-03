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DMM "Türkiye, Netanyahu'nun uçağı için hava sahasını açtı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye, Netanyahu'nun uçağı için hava sahasını açtı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
DMM "Türkiye, Netanyahu'nun uçağı için hava sahasını açtı" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Türkiye, Netanyahu'nun uçağı için hava sahasını açtı" iddiasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Mayıs'ta Azerbaycan'a yapacağı ziyaret için Türk hava sahasının açılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Türkiye, İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü soykırım politikaları sonucu hava sahasını İsrail uçaklarına kapatmıştır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasının yanında durmaya devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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