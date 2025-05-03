Yalova'nın Armutlu kıyılarında müsilaj görüldü
Yalova'nın Armutlu ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.
Yalova
Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, ilçedeki iskele ve sahilde yoğunlaştı.
Su yüzeyinde köpüksü tabaka oluşturan müsilaj, vatandaşlar tarafından da fark edildi.
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