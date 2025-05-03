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Yalova'nın Armutlu kıyılarında müsilaj görüldü

Yalova'nın Armutlu ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

Davut Aldanmaz  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Yalova'nın Armutlu kıyılarında müsilaj görüldü Fotoğraf: Davut Aldanmaz/AA

Yalova

Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, ilçedeki iskele ve sahilde yoğunlaştı.

Su yüzeyinde köpüksü tabaka oluşturan müsilaj, vatandaşlar tarafından da fark edildi.

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