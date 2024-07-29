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Dünya

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca ve motosiklete hava saldırısı düzenledi

İsrail İHA'larının Kfar Ruman beldesi yolu üzerindeki motosiklete düzenlediği saldırıda Suriye uyruklu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İdiris Okuduci  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca ve motosiklete hava saldırısı düzenledi

Beyrut

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlediği ve yaralıların olduğu bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail güçleri insansız hava aracı (İHA) ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde bulunan Kunin beldesindeki bir aracı vurdu.

Saldırı sonucu 1'i ağır olmak üzere araç içerisindeki kişilerin yaralandığı, olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

NNA daha sonra geçtiği haberde, İsrail İHA'larının Kfar Ruman beldesi yolu üzerinde bir motosikleti vurduğunu duyurdu.

Motosiklete düzenlenen saldırıda Suriye uyruklu 25 yaşındaki Muhammed Halef'in hayatını kaybettiği, 1 Suriyeli ve 1 Lübnanlı sivilin yaralandığı aktarıldı.

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