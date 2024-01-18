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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Cumhurbaşkanı'ndan "Riyad'la normalleşmenin Gazze'deki savaştan çıkışın anahtarı olduğu" açıklaması

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Suudi Arabistan'la normalleşmenin, Tel Aviv yönetimi için Gazze'de yürüttüğü "savaştan" çıkışın ve yeni bir ufka açılmasının anahtarı olduğunu söyledi.

Burak Dağ  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
İsrail Cumhurbaşkanı'ndan "Riyad'la normalleşmenin Gazze'deki savaştan çıkışın anahtarı olduğu" açıklaması

Ankara

Herzog, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ve bölge ülkeleriyle normalleşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Herzog, "Açıkçası, tüm normalleşme sürecinin bir parçası olarak Suudi seçeneği, savaştan yeni bir ufka doğru çıkmanın anahtarıdır." dedi.

Riyad yönetimiyle normalleşmenin "hala hassas ve kırılgan olduğunu" belirten Herzog, olası bir normalleşmenin ezberleri bozacağını iddia etti.

İsrail'in Orta Doğu’da Avrupa ve ABD'ye yönelebilecek tehditleri engellediğini savunan Herzog, "Tüm insanlık için, özgür dünya için bir savaş veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Herzog, İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarına ve Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’la yaşanan çatışmalara değinerek "İsrail olmasaydı, sıra Avrupa’da olurdu ve sonrasında ABD..." değerlendirmesini yaptı.

"136 İsrailli esirin serbest bırakılması" çağrısı

Cumhurbaşkanı Herzog, halihazırda 136 İsrailli esirin Hamas’ın elinde olduğunu ve söz konusu esirlerden 4'ünün 2014'ten bu yana Gazze’de tutulduğunu belirtti.

Herzog, uluslararası kamuoyuna "İsrailli esirlerin serbest bırakılması yönünde çaba gösterilmesi" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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