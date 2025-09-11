Dolar
Dünya

İsrail'in Katar saldırısında öldürülenler için Doha'da cenaze töreni düzenlendi

İsrail'in önceki gün Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısında hayatını kaybedenler için başkent Doha'da cenaze töreni düzenlendi.

Ali Altunkaya  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
İsrail'in Katar saldırısında öldürülenler için Doha'da cenaze töreni düzenlendi

Doha

Saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisi için Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Doha'nın bazı sokak ve caddeleri trafiğe kapatılırken özellikle cenaze töreninin yapıldığı caminin etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cenaze törenine Katar Emiri de katıldı

Cenaze törenine Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Katarlı bakanlar, ulusal güvenlik yetkilileri ve Hamas üyeleri ile yerli ve yabancı çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazı sırasında, Hamas üyelerinin naaşları Filistin bayrakları ile örtülürken, Katar polis memurunun naaşı ise Katar bayrağına sarıldı.

Kılınan namazın ve edilen duaların ardından cenazeler Doha'daki Myseymir Kabristanlığına defnedildi.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Katar da bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

