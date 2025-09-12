Dolar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Burdur’da “İş İnsanları ile İstişare Toplantısı”nda konuşuyor.
Gündem

Kuraklığın etkilerinin hissedildiği Edirne'deki Göl Baba sulak alanı adeta vahayı andırıyor

Şiddetli kuraklık nedeniyle pek çok su kaynağının kuruma noktasına geldiği Edirne'de bulunan, çevresindeki kaynaklarla dolan Göl Baba sulak alanı adeta vahayı andırıyor.

Gökhan Zobar  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Kuraklığın etkilerinin hissedildiği Edirne'deki Göl Baba sulak alanı adeta vahayı andırıyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Son yılların en kurak ve sıcak döneminin yaşandığı kentte yer alan nehir, baraj ve göletlerdeki su seviyeleri ciddi oranda azaldı.

Bu dönemde tarımsal sulamanın da artmasıyla pek çok gölet kurudu, Tunca Nehri'nin bazı bölümlerindeki su akışı durdu.

Merkeze bağlı Büyükdöllük ile Değirmenyeni köyleri arasında bulunan Göl Baba, çevresindeki doğal kaynaklar ve kış yağışlarının etkisiyle kuraklıktan etkilenmeyerek su hacmini korudu.

Göl Baba'nın doluluğu ve etrafının yemyeşil görüntüsü, kuraklığın olumsuz etkisini bölgede hissettirmiyor.

Besiciler, Göl Baba'nın etrafında hayvanlarını otlatıyor, alan aynı zamanda kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Çevresindeki kaynaklar sulak alanı dolduruyor

Edirne Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği Başkanı Özmen Yeltekin, AA muhabirine Göl Baba'nın bölge için özel olduğunu söyledi.

Bu yıl kentte ciddi kuraklık yaşandığına dikkati çeken Yeltekin, sulak alanın bu durumdan neredeyse hiç etkilenmediğini ifade etti.

Sulak alanın kuraklık karşısında yeşilliğini koruduğunu anlatan Yeltekin, şunları kaydetti:

"Göl Baba, çevresindeki 4-5 kaynaktan beslenen bir yer. Bu kaynaklar kurumadığı için yaz aylarında da alana su sağlıyor. Aynı zamanda zemini suya doygun şekilde. Hiç kurumadığı için alanda her dönem su bulunuyor. Yaz aylarında pek çok su kaynağının kuruduğu Edirne'de Göl Baba'nın etrafı yeşilliğiyle güzel bir görüntü veriyor. Burada pek çok kuş türü yaşıyor. Bunun yanında köylerdeki besiciler de hayvanlarını bölgeye getirip otalıyor."

