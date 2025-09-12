Dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakarya Zaferi Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini göstermiştir
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakarya Zaferi Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini göstermiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini, en zor şartlar altında dahi özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini gösterdiğini belirtti.

Kaan Bozdoğan  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakarya Zaferi Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini göstermiştir

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümü mesajı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından paylaşıldı.

Erdoğan mesajında, milletin istiklal ve istikbal mücadelesinde dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 13 Eylül 1921'de kazanılan şanlı zaferinin yıl dönümünün iftiharla idrak edildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahraman ordumuzun topyekun direnişi ve Türk milletinin bağımsızlık iradesinin dünyaya ilan edildiği Sakarya Zaferi, Milli Mücadele'nin seyrini değiştirmiştir. Sakarya'da sergilenen kahramanlık, yalnızca bir askeri başarı değil, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü tezahürlerinden biridir. Sakarya Zaferi, Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini, en zor şartlar altında dahi özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Bu destansı mücadelenin Milli Mücadele'nin önünü açtığını ve Cumhuriyetin temellerini güçlendirdiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün de bizlere düşen görev, bu büyük mirası koruyarak, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde aşamayacağı hiçbir engel olmadığı bilincini gelecek nesillere aktarmaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Sakarya Zaferi'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bu anlamlı günün milletimize ilham ve güç kaynağı olmasını diliyorum."

