İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın son iş gününde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü.

Başak Akbulut Yazar, Muhammed Gencebay Gür  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından hafta başında başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla, kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunun Ankara yönünde Avcılar, Beylikdüzü, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik yoğun seyrediyor.

Haramidere mevkisi Beylikdüzü istikametinde araç arızası nedeniyle bir şeridin trafiğe kapatılması trafiği artırıyor.

Güngören, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerindeki ana ve ara yollarda yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa, Edirne yönünde Esenyurt bölgelerinde de trafik yoğunlaşıyor.

İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa istikametine gidişte trafik yavaş seyrederken, Avrasya Tüneli'nde trafik akıcı ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir ile Kadıköy arasında her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken, Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Üsküdar Yalıboyu Caddesi'den başlayan sahil trafiği Paşabahçe'ye kadar sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 53, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 63 olarak ölçüldü.

