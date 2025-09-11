Dolar
Dünya

BMGK, Hamas müzakere heyetinin bulunduğu Katar'a düzenlenen saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, 9 Eylül'de, Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Hamas müzakere heyetinin bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'ya yapılan saldırıyı kınadığını açıkladı.

Can Hasasu, Mücahit Oktay, İslam Doğru  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
BMGK, Hamas müzakere heyetinin bulunduğu Katar'a düzenlenen saldırıyı kınadı Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

Washington

BM Güvenlik Konseyi üyeleri yaptıkları yazılı basın açıklamasıyla, Hamas müzakere heyetinin bulunduğu Doha'daki saldırıyı kınadıklarını belirtirken, İsrail'in adına yer vermedikleri açıklamada gerilimin düşürülmesini istedi.

Sivil kayıplar için "derin üzüntü" duyulduğu aktarılan açıklamada, "Konsey üyeleri, gerginliğin azaltılmasının önemini vurguladı ve Katar ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti, BM Şartı ilkeleri doğrultusunda Katar'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Konsey üyeleri, Katar'ın bölgedeki arabuluculuk çabalarında Mısır ve ABD ile "oynamaya devam ettiği hayati role" verdikleri desteği hatırlattı.

Tüm esirlerin serbest bırakılması ile Gazze'deki savaş ve acıların sona erdirilmesinin en önemli öncelikleri olmaya devam ettiğini vurgulayan Konsey üyeleri, diplomatik çabalarının önemini yineledi ve tarafları barış fırsatını değerlendirmeye çağırdı.

BM: İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği hava saldırıları dünyayı şok etti

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği saldırının dünyayı şoke ettiğini belirterek bunun, bölgede endişe verici bir tırmanış olduğunu söyledi.

DiCarldo, "Orta Doğu'da durum" başlığı altında İsrail'in Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı görüşmek için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

"Orta Doğu'daki şiddetin kapsamının giderek genişlediği ve bölgesel güvenlik ve istikrarı daha da tehdit ettiği bir dönemde" Konseyin toplandığını belirten DiCarlo, "İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği hava saldırıları dünyayı şok etti. Bu, özellikle Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin son ABD teklifini görüşmek üzere toplandığı bildirilen kişileri hedef aldığı için endişe verici bir tırmanıştı." dedi.

DiCarlo, barışı sağlama ve çatışma çözümünü ilerletmede değerli bir ortak olan Katar da dahil, herhangi bir ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki İsrail saldırılarının yakında ikinci yılını dolduracağını hatırlatan DiCarlo, bu süreçte çoğu sivil on binlerce kişinin öldüğünü, Gazze'nin tamamen yerle bir olduğunu, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun ise kötüleşmeye devam ettiğini söyledi.

DiCarlo, "Bu dönemde İran, Lübnan, Suriye ve Yemen'i de içeren bölge genelinde tehlikeli tırmanışlar yaşandı. İsrail'in Doha'ya saldırısı, bu yıkıcı çatışmada potansiyel olarak yeni ve tehlikeli bir sayfa açıyor ve bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Katar'ın Gazze'de ateşkes için yoğun bir şekilde çalıştığını dile getiren DiCarlo, Katar'a kararlılığı ve yapıcı diplomasisi için teşekkür etti ve "Ne yazık ki, İsrail'in eylemleri taraflarla devam eden müzakerelerin zirvesinde gerçekleşti. Arabuluculuk ve diyalog çalışmalarını baltalayan her türlü eylem, çatışma çözümü için güvendiğimiz mekanizmalara olan güveni zayıflatır." diye konuştu.

DiCarlo, müzakere ve arabuluculuk kanallarının bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizerek, Orta Doğu'daki krizlere yönelik kalıcı ve adil çözümlere daha fazla şiddet ve çatışma ile ulaşılamayacağını kaydetti.

