Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrailli 6 askere Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılmayı reddettikleri için hapis cezası

İsrail ordusunda psikolojilerinin bozuldukları gerekçesiyle Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılmayı reddeden 6 asker hapis cezasına çarptırıldı.

Burak Dağ  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
İsrailli 6 askere Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılmayı reddettikleri için hapis cezası

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Givati Tugayı'na mensup askerler, komutanlarını psikolojik durumlarının kötü oldukları konusunda bilgilendirmelerine rağmen tekrar saldırılara katılmaları için çağrıldı.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katıldıkları belirtilen 6 İsrailli askerin, tekrar bölgeye gönderilme emrini reddetmesinin ardından cezaya çarptırıldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılmayı reddeden askerlerden üçü, emre itaatsizlik nedeniyle 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. İki asker ertelenmiş hapis cezası alırken bir askerin ise askeri hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İsrail ordusunda moral bozukluğu giderek artıyor

İsrail ordusunda, Gazze Şeridi'ne saldırıların başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana moral bozukluğu ve intihar vakalarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu içinde 2021 yılında 11 asker intihar ederken, bir sonraki yıl bu sayı 14'e yükselmişti. İsrail'in Gazze Şeridi’ni insani felakete sürükleyen saldırılarının başladığı 2023 yılında ise intihar eden asker sayısı 17'ye çıkmıştı.

Geçen yıl da 12'si yedek olmak üzere 21 İsrail askeri kendi yaşamına son vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, bu yıl intihar eden asker sayısının 18 olduğunu duyurmuştu.

İsrail basınına yansıyan intihar vakalarına ilişkin haberler büyük yankı uyandırmaya devam ederken, ordu yetkilileri, giderek artan intiharlara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

İsrail ordusu, askerlerin bozulan ruh sağlığına ilişkin psikolojik destek programı başlatmıştı.

Bu kapsamda İsrailli Duygusal İlk Yardım Servisi'nden (ERAN) yapılan açıklamada, haziran ayında 6 binden fazla İsrail askerinin, psikolojik destek için başvuruda bulunduğu ifade edilmişti.

