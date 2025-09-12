İsrail’in Yemen'in başkenti Sana ile Cevf kentine hava saldırılarında ölü sayısı 46'ya çıktı
İsrail ordusunun, Yemen'in başkenti Sana ile Cevf kentine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.
İstanbul
Husilerin kontrolündeki resmi haber ajansı SABA'nın haberinde, İsrail ordusunun 10 Eylül'de düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısı güncellendi.
Habere göre, Sana ve Cevf'e düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya, yaralı sayısı ise 165'e çıktı.
Ölenlerden 5'inin çocuk, 11'inin kadın, yaralananlardan da 31'inin çocuk, 29'unun kadın olduğu bilgisi geçildi.
Daha önce, İsrail'in, Yemen'in başkenti Sana ile Cevf kentine düzenlediği hava saldırılarında 35 kişinin hayatını kaybettiği, 131 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.