İsrail askerlerinin Gazze'de açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti
İsrail askerlerinin Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.
İstanbul
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail askerleri, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir Filistinliyi gerçek mermiyle hedef aldı.
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu vurulan Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 120'ye ulaştığı açıklanmıştı.
"Gazze'de sağlık sistemi son derece kırılgın durumda"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Gazze'de sağlık sistemi son derece kırılgan durumda olduğuna dikkati çeken Balkhy, "Temel tıbbi ilaçlar ve cerrahi malzemelerin stokları kritik derecede düşük, yakıt kıtlığı ise hastane operasyonlarını kısıtlamaya devam ediyor." dedi.
Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı üzerinden tıbbi tahliyelerin 28 Şubat'tan bu yana askıya alındığını aktaran Balkhy, birçok hastanın Gazze dışında tıbbi bakıma erişemediğini kaydetti.
Balkhy, "İlaç, gıda ve yakıt da dahil olmak üzere insani yardıma daha fazla erişime ve hastaların tedavi için Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e tahliye edilebilmesine acilen ihtiyacımız var. Gazze halkının her şeyden önce en çok ihtiyaç duyduğu, sürdürülebilir ve kalıcı bir barıştır." diye konuştu.
