Dolar
29.96
Euro
32.85
Altın
2,025.38
ETH/USDT
2,450.00
BTC/USDT
45,692.00
BIST 100
7,874.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Valiler Buluşması'nda konuşuyor. Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Leonardo Bonucci, İstanbul’a geldi. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’ni ziyaretinde konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazze'de biri kadın 3 gazeteci öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze'de 3 gazeteciyi daha öldürdüğü ve 7 Ekim'de başlayan saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 115'e yükseldi bildirildi.

Hamdi Yıldız  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
İsrail, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazze'de biri kadın 3 gazeteci öldürdü

İstanbul

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Ahmed Bedir, Şerif Ukaşe ve kadın gazeteci Hibe el-Abadile'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

RÖPORTAJ-İsrail'in saldırılarında 4 çocuğunu kaybeden kameraman Alul'un gözünden Gazze'de gazetecilik

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü katliamda, ölen gazetecilerin sayısının 115'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 357 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Valiler Buluşması" programında konuştu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi
Bakan Uraloğlu: Dörtyol-Hassa projesi ile kesintisiz hizmet sağlanacak
Adalet Bakanı Tunç'tan yargıda uzlaştırma uygulamasına ilişkin açıklama
Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

Benzer haberler

İsrailli Bakan'dan "Gazze'ye saldırıları sürdürerek Filistinlileri göçe zorlamalıyız" açıklaması

İsrailli Bakan'dan "Gazze'ye saldırıları sürdürerek Filistinlileri göçe zorlamalıyız" açıklaması

Gazze'de ambulansı hedef alan İsrail güçleri 4 sağlık çalışanını öldürdü

DSÖ, İsrail'i insani yardımlar için Gazze'ye "güvenli geçiş" sağlamaya çağırdı

İsrail, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazze'de biri kadın 3 gazeteci öldürdü

İsrail, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazze'de biri kadın 3 gazeteci öldürdü
BM Raportörlerinden İsrail'e "soykırım" suçlaması

BM Raportörlerinden İsrail'e "soykırım" suçlaması
İsrail saldırıları altındaki Filistinliler, bölgede yaşananları sadece radyodan öğrenebiliyor

İsrail saldırıları altındaki Filistinliler, bölgede yaşananları sadece radyodan öğrenebiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet