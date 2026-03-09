Dolar
44.08
Euro
51.02
Altın
5,099.64
ETH/USDT
1,999.10
BTC/USDT
67,772.00
BIST 100
12,565.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız İsrail saldırısı altındaki Beyrut'un Dahiye bölgesinde patlamalar meydana geldi
logo
Dünya

İspanya Adalet Bakanı Bolanos'tan milli atıcı Yusuf Dikeç'e "İstanbul'da görüşürüz" mesajı

İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia, fiziki görünüm açısından kendisine benzetilen milli atıcı Yusuf Dikeç ile İstanbul'a gerçekleştireceği ziyarette görüşebileceğini belirtti.

Şenhan Bolelli  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
İspanya Adalet Bakanı Bolanos'tan milli atıcı Yusuf Dikeç'e "İstanbul'da görüşürüz" mesajı

Madrid

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı çıkarak "Savaşa hayır" mesajı vermesinin ardından Türk kamuoyundaki İspanya halkıyla birlik ve dayanışma mesajları, aynı şekilde bu ülkede de karşılık buluyor.

Sanchez'in geçen hafta partisinin mitinginde Türk bayraklı görüntüleri paylaşarak Türkiye'ye selam göndermesi sonrası hükümet ortaklarında da Türk kamuoyuna yönelik ilgi arttı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, fiziksel olarak kendisine benzetilen milli atıcı Yusuf Dikeç'e gönderme yaparak, "Türkiye Adalet Bakanı'nın Madrid'e yaptığı ziyarete karşılık olarak İstanbul'a gitme planım var. @yusufdikec orada görüşürüz ya da görüşmeyiz ve (birbirlerine benzerlik olarak) şüpheyle kalmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Bolanos ile Dikeç, 7 Mart'ta X hesaplarından karşılıklı yazışmalarında birbirlerine benzerlikleriyle ilgili sosyal medyadaki yorumlara atıfta bulunmuştu.

Bolanos, "Garanti ederim ki aynı kişi değiliz. Böyle nişan alma yeteneğine sahip olmak hoşuma giderdi. Türk dostlarımıza kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullanmış, Dikeç de "Sanırım ikimizi de aynı anda görmedikleri sürece inanmayacaklar." yanıtını vermişti.

Türk ve İspanyol halkları arasındaki yakınlaşma son dönemde sosyal medyada çok fazla ön plana çıkarken olumlu ve içten mesajlar, iki halk arasındaki dostluk bağlarını da güçlendiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
İletişim Başkanı Duran: Türkiye Yüzyılı vizyonu, kadınların her anlamda korunduğu, güçlendiği bir Türkiye'nin vizyonudur
Derbi sonrası Galatasaray'a hakaretlerde bulunan taraftar gözaltına alındı
AYM, sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin tayin yasağını iptal etti
KKTC'deki gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmaları tamamlandı

Benzer haberler

İspanya Adalet Bakanı Bolanos'tan milli atıcı Yusuf Dikeç'e "İstanbul'da görüşürüz" mesajı

İspanya Adalet Bakanı Bolanos'tan milli atıcı Yusuf Dikeç'e "İstanbul'da görüşürüz" mesajı

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'a yönelik "büyük çaplı saldırılarını şiddetle" kınadı

Türkiye ile İspanya arasındaki yakın ilişkiler ticaret ve turizmde rekorlar getirdi

Türkiye ile İspanya arasındaki yakın ilişkiler ticaret ve turizmde rekorlar getirdi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye "İran" tepkisi

ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye "İran" tepkisi
İspanya, Doğu Akdeniz'e fırkateyn gönderiyor

İspanya, Doğu Akdeniz'e fırkateyn gönderiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet