Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,985.00
BTC/USDT
68,042.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Dünya

İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'a yönelik "büyük çaplı saldırılarını şiddetle" kınadı

İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'a yönelik büyük çaplı saldırılarını şiddetle kınayarak, sayıları artmaya devam eden sivil kurbanların ailelerine en derin taziyelerini ve dayanışmasını iletti.

Şenhan Bolelli  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'a yönelik "büyük çaplı saldırılarını şiddetle" kınadı

Madrid

Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, İspanya hükümetinin, tüm bölge için hayati önem taşıdığını düşündüğü Lübnan'ın güvenliği ve istikrarına olan bağlılığını yinelediği belirtildi.

İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağrıldığı açıklamada, "Tüm taraflar, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına ve Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına tam olarak uymalıdır. İspanya, İsrail'i, 1701 sayılı kararın yetkisine uygun olarak Lübnan'da konuşlandırılan İspanyol birliği de dahil olmak üzere barış gücü birliklerine saygı göstermeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısının yinelendiği açıklamada, İspanya'nın "Lübnan hükümetinin, ülkesindeki topraklarının tamamında Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek ve bunları ülkenin güneyine etkin bir şekilde yeniden konuşlandırılması için aldığı önlemlere destek verdiği" aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'ye yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Standart dışı plaka denetimleri 1 Nisan'a kadar rehberlik amacıyla yapılacak
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzeler kadın ziyaretçilere ücretsiz olacak
DMM'den Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarına ilişkin açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğünce 22 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 247 kişi tutuklandı
Van'da Yeşilay ekipleri kapı kapı gezerek aileleri bağımlılık konusunda bilinçlendiriyor

Benzer haberler

İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'a yönelik "büyük çaplı saldırılarını şiddetle" kınadı

İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'a yönelik "büyük çaplı saldırılarını şiddetle" kınadı

Türkiye ile İspanya arasındaki yakın ilişkiler ticaret ve turizmde rekorlar getirdi

ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye "İran" tepkisi

İspanya, Doğu Akdeniz'e fırkateyn gönderiyor

İspanya, Doğu Akdeniz'e fırkateyn gönderiyor
İspanya'da Endülüs döneminden kalma Almonaster la Real Camisi tarihe ışık tutuyor

İspanya'da Endülüs döneminden kalma Almonaster la Real Camisi tarihe ışık tutuyor
İran Cumhurbaşkanı, ABD-İsrail saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayan İspanya'ya teşekkür etti

İran Cumhurbaşkanı, ABD-İsrail saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayan İspanya'ya teşekkür etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet