Dolar
43.96
Euro
51.22
Altın
5,134.13
ETH/USDT
2,175.30
BTC/USDT
73,566.00
BIST 100
12,943.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Kudüs’ten yayındayız.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran Cumhurbaşkanı, ABD-İsrail saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayan İspanya'ya teşekkür etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in İran dahil diğer ülkelere saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayı reddeden İspanya'ya teşekkür etti.

Ahmet Dursun  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
İran Cumhurbaşkanı, ABD-İsrail saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayan İspanya'ya teşekkür etti

Ankara

Pezeşkiyan, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "İspanya'nın, Siyonist-Amerikan koalisyonunun İran da dahil olmak üzere ülkelere karşı gerçekleştirdiği açık insan hakları ihlallerine ve askeri saldırganlığına karşı sergilediği sorumlu davranış, Batı'da etik değerlerin ve uyanmış vicdanların hala var olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, İspanyol yetkililere duruşları için teşekkür ettiğini bildirdi.

İspanya, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını sert biçimde eleştirmiş, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve üslerini kullandırmayacağını bildirmişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
İletişim Başkanı Duran'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mehmetçik ile iftar" programındaki açıklamalarına ilişkin paylaşım
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda konuştu
Dışişleri, İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırarak Türkiye'nin tepkisini iletti
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası hazırlıkları için ilgili kurumlara yazı

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı, ABD-İsrail saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayan İspanya'ya teşekkür etti

İran Cumhurbaşkanı, ABD-İsrail saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayan İspanya'ya teşekkür etti

Pezeşkiyan: Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz

İspanya, Trump'tan ikili ilişkileri gözden geçirecekse uluslararası hukuka saygı göstermesini istedi

İspanya'da, soykırımdan kurtulan Gazzeli doktor, İsrail'deki silah şirketine çelik satan firmaya karşı ifade verdi

İspanya'da, soykırımdan kurtulan Gazzeli doktor, İsrail'deki silah şirketine çelik satan firmaya karşı ifade verdi
El Pais: ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına karşı AB'de en sert tavır İspanya’dan

El Pais: ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına karşı AB'de en sert tavır İspanya’dan
Müslüman olan İspanyol Rafael Hernandez, at sırtında Endülüs'ten Mekke'ye giderek "sözünü" tuttu

Müslüman olan İspanyol Rafael Hernandez, at sırtında Endülüs'ten Mekke'ye giderek "sözünü" tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet