İspanya'da yer hizmetleri çalışanlarının grevi 12 havalimanında binlerce yolcuyu etkiledi

Katolik dünyasının dini bayramı olan Paskalya haftasında yapılan ve 6 Nisan'a kadar devam etmesi öngörülen grevin toplamda 70 bin 505 uçuşu etkilemesi bekleniyor.

Şenhan Bolelli  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Madrid

İspanya'da havalimanlarında yer hizmetleri veren Groundforce adlı şirketin çalışanlarının başlattığı ve 12 havalimanında geçerli olan grev, binlerce yolcuyu etkiledi.

Groundforce şirketinin çalışanlarının bağlı olduğu sendikaların aldığı kararla başlayan grev kapsamında, Madrid, Barcelona, Alicante, Valensiya, Palma de Mallorca, Ibiza, Malaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura ve Bilbao havalimanlarında yerel saatle 05.00-07.00, 11.00-17.00 ve 22.00-00.00 saatlerinde yer hizmetleri sınırlı düzeyde veriliyor.

Grevin özellikle Madrid, Barselona ve Bilbao havalimanlarında sorunlar yarattığını söyleyen sendika yetkilileri, binlerce yolcunun mağdur kaldığı, birçok uçuşta 40 ila 70 dakika rötarların yaşandığı ve Madrid'de 6 uçağın yolcuların bagajları yüklenmeden havalandığı bilgisini paylaştı.

CCCO, UGT ve ESO adlı 3 sendikadan yapılan ortak açıklamada, "şirket yönetiminin toplu sözleşmede yer alan maaş taahhütlerine uymaması ve çalışanlarının satın alma gücünde kayba neden olmalarından" ötürü greve gitme kararının alındığı bildirildi.

Katolik dünyasının dini bayramı olan Paskalya haftasında yapılan ve 6 Nisan'a kadar devam etmesi beklenen grevin toplamda 70 bin 505 uçuşu etkilemesi öngörülüyor.

Menzies adlı diğer bir yer hizmetleri veren şirketin çalışanlarının da 2-6 Nisan tarihlerinde greve katılması bekleniyor.

