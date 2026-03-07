Dolar
logo
Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

İran'a yönelik saldırıları nedeniyle ABD ve İsrail'e karşı aldığı siyasi tavırla Türkiye'de kamuoyunda beğeni alan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türk bayraklı paylaşım yaptı.

Şenhan Bolelli  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

Madrid

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım platformundaki hesabında, son dönemlerde kendisine büyük ilgi gösteren Türk sosyal medya kullanıcılarına selam gönderdi.

İspanya'nın Kastilya ve Leon özerk yönetiminde 15 Mart'ta yapılacak yerel parlamento seçimleri öncesinde, lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Soria kentinde yaptığı mitingden "Türk bayraklı" bir görüntü paylaşan Sanchez, "Türk sosyal medya paylaşımcıları topluluğuna selamlar." diye yazdı.

Sanchez, ABD ve İsrail'i Irak'a yönelik saldırılarından dolayı Avrupa'da en sert eleştiren siyasi lider olarak bilinirken, bu tavrı Türk kamuoyunda övgü almış, iki ülke basını da bunu ön plana çıkarmıştı.

