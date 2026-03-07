İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
İran'a yönelik saldırıları nedeniyle ABD ve İsrail'e karşı aldığı siyasi tavırla Türkiye'de kamuoyunda beğeni alan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türk bayraklı paylaşım yaptı.
Madrid
Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım platformundaki hesabında, son dönemlerde kendisine büyük ilgi gösteren Türk sosyal medya kullanıcılarına selam gönderdi.
❝Türk sosyal medya paylaşımcıları topluluğuna selamlar❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 7, 2026
🇹🇷🇪🇸 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabında Türk bayrağı paylaştı
📲 Lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nin Soria kentinde yaptığı mitingden "Türk bayraklı" bir görüntü paylaşan Sanchez, Türk sosyal medya… pic.twitter.com/6vsTJ4xa8Y
İspanya'nın Kastilya ve Leon özerk yönetiminde 15 Mart'ta yapılacak yerel parlamento seçimleri öncesinde, lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Soria kentinde yaptığı mitingden "Türk bayraklı" bir görüntü paylaşan Sanchez, "Türk sosyal medya paylaşımcıları topluluğuna selamlar." diye yazdı.
Sanchez, ABD ve İsrail'i Irak'a yönelik saldırılarından dolayı Avrupa'da en sert eleştiren siyasi lider olarak bilinirken, bu tavrı Türk kamuoyunda övgü almış, iki ülke basını da bunu ön plana çıkarmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.