Euro
6.78
Dolar
6.17
BIST 100
111,242.90
Altın
1,652.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eyüp Sultan Camii’nde Regaib Kandili programı düzenleniyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'ın 23 eyaletinde koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü 23 eyalette cuma namazının kılınmayacağı duyuruldu.

Muhammet Kurşun   | 27.02.2020
İran'ın 23 eyaletinde koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak

Tahran

İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Koronayla Mücadele Merkezinin uyarıları üzerine vatandaşların sağlığını korumak amacıyla bu kararın alındığı belirtildi.

Konseyin açıklamasına göre, yarın cuma namazı kılınmayacak 23 eyalet şunlar: 

Tahran, Kum, Gilan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Hemedan, İsfahan, Mazenderan, Erdebil, Elburz, Huzistan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Fars, Kazvin, Kürdistan, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Gülistan, Loristan, Hürmüzgan ve Yezd.

İran'da toplam 31 eyalet bulunuyor.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle can kaybının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini aktarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması

Benzer haberler

Dünya Sağlık Örgütü: Yeni tip koronavirüs belirleyici bir noktaya ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü: Yeni tip koronavirüs belirleyici bir noktaya ulaştı

Almanya, koronavirüs salgınından etkilenen şirketlerini destekleyecek

Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması

İtalya'da 3. lig futbolcusu da koronavirüse yakalandı

İtalya'da 3. lig futbolcusu da koronavirüse yakalandı

İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi koronavirüsten hayatını kaybetti

İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi koronavirüsten hayatını kaybetti
İran'ın 23 eyaletinde koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak

İran'ın 23 eyaletinde koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak