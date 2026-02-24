Beyaz Saray: Trump'ın İran konusunda ilk tercihi diplomasi, ancak gerekirse askeri güç kullanmaya hazır
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın İran konusundaki önceliğinin diplomasi olduğunu, ancak gerekirse askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtti.
Washington
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Leavitt, "ABD, İran'a ait nükleer tesisleri tamamen yok ettiyse, İran'ın şu anda nükleer kapasite noktasında nasıl bir tehdit olduğu" yönündeki bir soruya Trump'ın açıklamalarıyla cevap verdi.
ABD'li Sözcü, İran'a ait 3 nükleer tesisin tamamen yok edildiğini savunduktan sonra, "Ancak bu durum, İran'ın ABD'yi ve müttefiklerimizi doğrudan tehdit edebilecek bir nükleer programı bir daha asla denemeyeceği anlamına gelmez. Başkan'ın bir daha asla yaşanmamasını istediği şey bu." yorumunu yaptı.
Leavitt, "Başkan Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmakla birlikte, gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya da hazırdır. Dolayısıyla, bu konuda nihai kararı her zaman Başkan verir." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump'ın yerel saatle bu akşam Kongre'de yapacağı geleneksel Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasında bu konuya da temas edeceğini ifade eden Leavitt, Trump'ın İran konusunda net bir görüşünün olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı, ABD ile "adil ve eşit" anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsat bulunduğunu söyledi
Erakçi, 26 Şubat Perşembe günü Cenevre’de ABD ile yapılacak müzakereler öncesinde Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.
İran'ın önceki turda varılan mutabakatlar temelinde, adil ve eşit bir anlaşmaya en kısa sürede ulaşma kararlılığıyla Cenevre'de ABD ile görüşmelere yeniden başlayacağını belirten Erakçi, "İran hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmeyecek ve barışçıl nükleer teknolojinin nimetlerinden halkımız için yararlanma hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Erakçi, "Karşılıklı endişeleri ele alan ve karşılıklı çıkarları sağlayan, emsalsiz bir anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsatımız var. Anlaşmaya varmak mümkün ancak bunun için diplomasiye öncelik verilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
İran'ın egemenliğini savunmak için hiçbir şeyden geri durmayacağını daha önce kanıtladığını ifade eden Erakçi, aynı şekilde müzakere masasında da her türlü anlaşmazlığa barışçıl çözüm bulmak için çalışacaklarını kaydetti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, nükleer anlaşmaya kısa sürede varılabileceğini söyledi
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Tahtrevançi, ABD merkezli NPR’ye konuştu.
ABD ile 26 Şubat'ta Cenevre'de düzenlenecek müzakerelere “tam bir samimiyet ve iyi niyetle” katılacaklarını belirten Tahtrevançi, “Üzerimize düşen adımları atacağız. Eğer tüm taraflarda siyasi irade varsa anlaşma çok kısa sürede sağlanabilir. ” ifadelerini kullandı.
Görüşmelerin daha önce Umman’ın başkenti Maskat ve Cenevre’de olduğu gibi dolaylı formatta süreceğini söyleyen İranlı yetkili, müzakerelerin yalnızca nükleer dosyayla sınırlı olduğunu vurguladı.
Tahtrevançi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a yönelik askeri tehditlerine ilişkin ise “Başlayan bir savaş kontrol edilemez. Bir savaşı tek bir darbeyle nasıl bitirebilirsiniz? Bu bizim açımızdan gerçek bir kumar.” diye konuştu.
İran’ın savaş istemediğini söyleyen Tahtrevançi, “Eğer İran’a bir saldırı ya da saldırganlık olursa, savunma planlamamız doğrultusunda karşılık veririz. Herkes şunu bilmeli ki savaşı başlatmak mümkün olabilir ancak bitirmek kolay değildir. dedi.
İranlı yetkili, askeri seçeneğin çözüm olmadığını vurgulayarak, "İran'ın nükleer dosyası için askeri bir çözüm yok. Savaş yerine diplomasiye odaklanmalıyız. " ifadelerini kullandı.