Dolar
43.84
Euro
51.69
Altın
5,152.13
ETH/USDT
1,849.80
BTC/USDT
64,340.00
BIST 100
14,050.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray: Trump'ın İran konusunda ilk tercihi diplomasi, ancak gerekirse askeri güç kullanmaya hazır

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın İran konusundaki önceliğinin diplomasi olduğunu, ancak gerekirse askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtti.

Hakan Çopur, Ahmet Dursun  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Beyaz Saray: Trump'ın İran konusunda ilk tercihi diplomasi, ancak gerekirse askeri güç kullanmaya hazır

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Leavitt, "ABD, İran'a ait nükleer tesisleri tamamen yok ettiyse, İran'ın şu anda nükleer kapasite noktasında nasıl bir tehdit olduğu" yönündeki bir soruya Trump'ın açıklamalarıyla cevap verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD'li Sözcü, İran'a ait 3 nükleer tesisin tamamen yok edildiğini savunduktan sonra, "Ancak bu durum, İran'ın ABD'yi ve müttefiklerimizi doğrudan tehdit edebilecek bir nükleer programı bir daha asla denemeyeceği anlamına gelmez. Başkan'ın bir daha asla yaşanmamasını istediği şey bu." yorumunu yaptı.

Leavitt, "Başkan Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmakla birlikte, gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya da hazırdır. Dolayısıyla, bu konuda nihai kararı her zaman Başkan verir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın yerel saatle bu akşam Kongre'de yapacağı geleneksel Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasında bu konuya da temas edeceğini ifade eden Leavitt, Trump'ın İran konusunda net bir görüşünün olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, ABD ile "adil ve eşit" anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsat bulunduğunu söyledi

Erakçi, 26 Şubat Perşembe günü Cenevre’de ABD ile yapılacak müzakereler öncesinde Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.

    İran'ın önceki turda varılan mutabakatlar temelinde, adil ve eşit bir anlaşmaya en kısa sürede ulaşma kararlılığıyla Cenevre'de ABD ile görüşmelere yeniden başlayacağını belirten Erakçi, "İran hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmeyecek ve barışçıl nükleer teknolojinin nimetlerinden halkımız için yararlanma hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Erakçi, "Karşılıklı endişeleri ele alan ve karşılıklı çıkarları sağlayan, emsalsiz bir anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsatımız var. Anlaşmaya varmak mümkün ancak bunun için diplomasiye öncelik verilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

    İran'ın egemenliğini savunmak için hiçbir şeyden geri durmayacağını daha önce kanıtladığını ifade eden Erakçi, aynı şekilde müzakere masasında da her türlü anlaşmazlığa barışçıl çözüm bulmak için çalışacaklarını kaydetti.

    İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, nükleer anlaşmaya kısa sürede varılabileceğini söyledi

    İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Tahtrevançi, ABD merkezli NPR’ye konuştu.

    ABD ile 26 Şubat'ta Cenevre'de düzenlenecek müzakerelere “tam bir samimiyet ve iyi niyetle” katılacaklarını belirten Tahtrevançi, “Üzerimize düşen adımları atacağız. Eğer tüm taraflarda siyasi irade varsa anlaşma çok kısa sürede sağlanabilir. ” ifadelerini kullandı.

    Görüşmelerin daha önce Umman’ın başkenti Maskat ve Cenevre’de olduğu gibi dolaylı formatta süreceğini söyleyen İranlı yetkili, müzakerelerin yalnızca nükleer dosyayla sınırlı olduğunu vurguladı.

    Tahtrevançi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a yönelik askeri tehditlerine ilişkin ise “Başlayan bir savaş kontrol edilemez. Bir savaşı tek bir darbeyle nasıl bitirebilirsiniz? Bu bizim açımızdan gerçek bir kumar.” diye konuştu.

    İran’ın savaş istemediğini söyleyen Tahtrevançi, “Eğer İran’a bir saldırı ya da saldırganlık olursa, savunma planlamamız doğrultusunda karşılık veririz. Herkes şunu bilmeli ki savaşı başlatmak mümkün olabilir ancak bitirmek kolay değildir. dedi.

    İranlı yetkili, askeri seçeneğin çözüm olmadığını vurgulayarak, “İran’ın nükleer dosyası için askeri bir çözüm yok. Savaş yerine diplomasiye odaklanmalıyız. ” ifadelerini kullandı.

    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: İnancımıza yönelik saldırgan yaklaşımlara asla müsaade etmedik
    Karadeniz ve Akdeniz'in batısında yarın fırtına bekleniyor
    Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında iddianame hazırlandı
    Bakan Uraloğlu, Trabzonlu iş ve siyaset dünyasının önde gelenleriyle iftarda buluştu
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kuruluşunda öncü rol oynadığımız D-8'in dönüşüm sürecine destek vermeye devam edeceğiz
    bannerpartial1
    bannerpartial2

    Benzer haberler

    WP: ABD, İran ile 2. tur görüşmelerden bu yana bölgeye yakın 150 uçak daha kaydırdı

    WP: ABD, İran ile 2. tur görüşmelerden bu yana bölgeye yakın 150 uçak daha kaydırdı

    Beyaz Saray: Trump'ın İran konusunda ilk tercihi diplomasi, ancak gerekirse askeri güç kullanmaya hazır

    Lübnan: İsrail’in altyapımızı vurabileceğine ilişkin uyarı aldık

    Epstein'in ABD genelindeki gizli depolarda belgeler sakladığı ortaya çıktı

    Epstein'in ABD genelindeki gizli depolarda belgeler sakladığı ortaya çıktı
    ABD'nin yeni küresel gümrük vergileri yürürlüğe girdi

    ABD'nin yeni küresel gümrük vergileri yürürlüğe girdi
    AP, ABD'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerine yaklaşımından endişe duyuyor

    AP, ABD'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerine yaklaşımından endişe duyuyor
    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
    Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet