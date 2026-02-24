Dolar
43.86
Euro
51.68
Altın
5,121.92
ETH/USDT
1,815.80
BTC/USDT
63,057.00
BIST 100
14,029.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'nin yeni küresel gümrük vergileri yürürlüğe girdi

ABD'de Donald Trump yönetiminin yeni küresel gümrük vergisi uygulaması, 24 Şubat itibarıyla resmen yürürlüğe girerek muafiyet dışı ürünlere yüzde 10 ek vergi getirdi.

Bahattin Gönültaş  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
ABD'nin yeni küresel gümrük vergileri yürürlüğe girdi

Berlin

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) tarafından yapılan açıklamada, muafiyet tanınan ürünler haricindeki tüm ithalata başlangıç aşamasında yüzde 10 ek vergi uygulanacağı belirtildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu karar üzerine ABD Başkanı Trump, aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı.

Trump, 21 Şubat'ta ise ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.

Trump vergi oranının yüzde 15'e çıkarılacağını belirtse de Beyaz Saray yetkilileri şu aşamada sadece yüzde 10'luk kararnamenin imzalandığını, artışın ileri bir tarihte gerçekleşeceğini bildirdi.

Yeni vergiler ise 1974 Ticaret Yasası'nın 122. bölümüne dayandırılıyor.

Bu madde, başkana "büyük ve ciddi" ödemeler dengesi açıklarını gidermek amacıyla 150 güne kadar yeni gümrük vergisi uygulama yetkisi tanıyor.

Trump yönetimi, bu hamleye gerekçe olarak ABD'nin yıllık 1,2 trilyon dolarlık ticaret açığını ve GSYH'nin yüzde 4'üne ulaşan cari açığı gösteriyor.

Ancak uzmanlar, ABD'nin dış borç yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesine sahip olduğunu belirterek, bu yasal dayanağın eskisinden daha fazla tartışmaya açık olduğunu vurguluyor.

Yeni gümrük vergileri iş dünyasında belirsizliği artırırken, ABD merkezli kargo ve lojistik şirketi FedEx, hükümete karşı ilk büyük yasal adımı attı.

FedEx, ABD Yüksek Mahkemesinin hukuka aykırı bulduğu gümrük vergilerinin iadesi talebiyle federal hükümete dava açtı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Şubat 2025'ten bu yana Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında uygulanan tarifeler nedeniyle şirketin maddi zarara uğradığı belirtildi.

Dilekçede, şirketin bugüne kadar tahsil edilen vergilerin yasal faiziyle iade edilmesini talep ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bu hafta yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
Sıfır Atık Vakfı COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdi
Edirne'de AFAD koordinesinde 101 arama kurtarma personeli taşkın sahasında görev alıyor
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Uşak'ta yapılacak konutların kurası çekildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Epstein'in ABD genelindeki gizli depolarda belgeler sakladığı ortaya çıktı

Epstein'in ABD genelindeki gizli depolarda belgeler sakladığı ortaya çıktı

ABD'nin yeni küresel gümrük vergileri yürürlüğe girdi

AP, ABD'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerine yaklaşımından endişe duyuyor

Ford, ABD'de süspansiyon arızası nedeniyle 400 binden fazla aracını geri çağırıyor

Ford, ABD'de süspansiyon arızası nedeniyle 400 binden fazla aracını geri çağırıyor
Rusya: Ukrayna konusunda belirlenen hedeflerin tamamına ulaşmadık

Rusya: Ukrayna konusunda belirlenen hedeflerin tamamına ulaşmadık
İranlılar, ABD ile yürütülen nükleer müzakere sürecine ilişkin "endişe ve umudu" bir arada yaşıyor

İranlılar, ABD ile yürütülen nükleer müzakere sürecine ilişkin "endişe ve umudu" bir arada yaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet