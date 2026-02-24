İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde askerlere ateş açtı
İsrail güçleri, gün içerisinde ikinci kez Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinde orduya bağlı askerlere saldırı düzenledi.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Hamamıs Mustahdis bölgesinden Hiyam'ın güneyinde yer alan Serde'deki Lübnan ordusuna mensup askerlere ses bombası attı, ateş açtı.
Saldırıyla eş zamanlı şekilde bölgede uçan İsrail'e ait bir insansız hava aracı, hoparlörle bölgenin boşaltılmasını isteyerek tehdit etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail güçleri, gün içerisinde Lübnan'ın güneyindeki bir askeri gözlem noktasına ateş açmıştı.
Lübnan ordusu ise söz konusu noktaya takviye yapılması, bölgede konuşlanma ve ateş açılan hedeflere mukabelede bulunulması yönünde talimat vermişti.
Lübnan: İsrail’in altyapımızı vurabileceğine ilişkin uyarı aldık
Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.
Recci, ülkesinin, Hizbullah’ın ABD ile İran arasında çıkabilecek olası bir savaşa katılması halinde İsrail’in Lübnan’ın altyapısını hedef alabileceği yönünde uyarılar aldığını dile getirerek, ülkesinin bunu önlemek için tüm imkanlarıyla çalıştığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Recci, "Hizbullah’ın yeni bir maceraya atılmamasını ve Lübnan’ı ilave bir yıkımdan uzak tutmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Recci, açıklamasında, uyarının kim tarafından yapıldığına ilişkin herhangi bir detaya yer vermedi.
Bu açıklama ve uyarıların, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın, İran’ın ABD veya İsrail tarafından saldırıya uğraması halinde örgütün “tarafsız kalmayacağı” yönündeki açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.
ABD Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Beyrut’taki büyükelçilik personeli ve aile fertlerine, başkentte güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle Lübnan’dan ayrılmaları talimatı vermişti.
Gelişmeler, ABD’nin İsrail’in teşvikiyle Orta Doğu’daki askeri varlığını artırdığı ve İran’ı nükleer ve füze programlarından ve bölgedeki “vekillerinden” vazgeçirmeyi amaçlayan askeri seçenekleri gündeme getirdiği bir dönemde yaşanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in "İran'la savaşa karşı olduğu" yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğunu belirtmiş, "anlaşma sağlanamaması halinde İran için sonucun kötü olacağı" uyarısında bulunmuştu.
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki askeri gözlem noktasına ateş açtı
Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyinde yer alan Mercayun kentine bağlı Serde bölgesinde sınır hattında kurulmakta olan bir gözlem noktasının çevresi İsrail tarafından ateş altına alındı.
Açıklamada, İsrail’e ait bir insansız hava aracının alçak irtifada bölgede uçuş yaptığı ve tehdit içerikli anonslarda bulunduğu ifade edildi.
Lübnan ordusu, söz konusu noktaya takviye yapılması, bölgede kalınması ve ateş açılan kaynaklara mukabelede bulunulması yönünde talimat verdi.
Olayda yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Lübnan ordusu, konunun Lübnan ile İsrail arasında Kasım 2024'te varılan ateşkes kapsamında kurulan Ateşkesi Denetleme Komitesi (Mekanizma) ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon içinde takip edildiğini bildirdi.
İran ile ABD arasındaki müzakereler
İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.
Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmişti.
ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yine Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.