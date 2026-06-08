Çin'de otomobil satışları mayısta yüzde 22,3 azaldı

Çin Binek Otomobil Birliğinin (CPCA) açıkladığı verilere göre, ülkede Mayıs 2026 döneminde 1,53 milyon otomobil satıldı.

Otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,3 azaldı.

Çin'de otomobil satışları 8 aydır azalıyor. 2026'nın 5 ayında satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 azalarak 7,18 milyona geriledi.

CPCA, 2026 yılı için öngördüğü yüzde 1'lik azalma tahminini yüzde 11'e revize etti.

İç piyasada satışlar azalırken, ihracat arttı

Petrol fiyatlarındaki artışla benzin ve motorinle çalışan araçların satışları azalırken, elektrikli ve hibrit araçların da satışlarının düşüşte olduğu gözleniyor.

Toplam satışların yüzde 62,2'sini oluşturan elektrikli ve hibrit araç satışları, mayısta yüzde 7,5 gerileyerek yıl başından bu yana düşüşünü sürdürdü.

Öte yandan iç piyasada satışlar azalırken, otomobil ihracatı artmaya devam etti. Toplam otomobil ihracatı yüzde 74,7 artarken, elektrikli ve hibrit araçların ihracatı yüzde 112,6 artış kaydetti.

Çin'de iç piyasada talebin zayıf olduğu bir dönemde ihracatın artışı, ülkenin aralarında elektrikli araç üretiminin de olduğu stratejik sanayi kollarında kapasite fazlası üretimi ihraç ettiği eleştirilerini gündeme getirmişti.