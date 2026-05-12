Çin'de otomobil satışları düşerken ihracat artıyor Çin'de otomobil satışlarında bu yılın başından bu yana kaydedilen düşüş sürerken ülkenin otomobil ihracatı arttı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) verilerine göre, otomobil satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 21,6 azalarak 1 milyon 625 bin oldu.

Benzinli araç satışları yüzde 32,2 azalarak 710 bine, elektrikli araç satışları ise yüzde 10,8 azalarak 914 bine geriledi.

Bu dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 74,4 artışla 901 bine ulaşarak satışlardaki genel düşüşü dengeleyici etki sağladı.

İhracat dahil edildiğinde 2 milyon 526 bine ulaşan toplam otomobil satışları yıllık bazda yüzde 2,5 azaldı.

Ülkede otomobil satışları, ilk 4 ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,6 azaldı.