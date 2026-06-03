Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görülen Bundibugyo Ebola virüsü vakaları nedeniyle ülkenin 10 eyaletini alarm durumuna geçirdi.

Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görülen Bundibugyo Ebola virüsü vakaları nedeniyle ülkenin 10 eyaletini alarm durumuna geçirdi.

NCDC'den yapılan açıklamada, Uganda ve KDC'de devam eden Ebola salgınının ardından Nijerya'nın uluslararası seyahatler ve sınır ötesi hareketlilik nedeniyle virüsün ülkeye taşınması açısından risk altında olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir Ebola vakasının tespit edilmediği kaydedilerek, federal hükümetin tüm eyalet yönetimlerine gözetim faaliyetlerini artırmaları ve acil durum hazırlıklarını güçlendirmeleri talimatını verdiği bildirildi.

Yüksek risk kategorisinde Enugu, Borno, Akwa Ibom, Cross River, Taraba ve Adamawa eyaletlerinin yer aldığı belirtilen açıklamada, Kaduna, Katsina, Bauchi ve Plateau eyaletlerinin ise orta risk grubunda değerlendirildiği ifade edildi.

NCDC, Uganda ve KDC'de şimdiye kadar 1000'den fazla şüpheli vaka ile 247 ölümün kaydedildiğini, salgının özellikle genç ve orta yaş grubundaki nüfusu etkilediğini aktardı.

Açıklamada, Bundibugyo Ebola türüne karşı onaylanmış bir aşı veya spesifik tedavinin bulunmadığına işaret edilerek, erken teşhis ve hızlı müdahalenin salgının kontrol altına alınmasında kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Virüsün enfekte kişilerin vücut sıvıları, kontamine materyaller veya enfekte hayvanlarla doğrudan temas yoluyla bulaştığı belirtilen açıklamada, hastalığın hava yoluyla yayılmadığı kaydedildi.

NCDC'nin Acil Durum Operasyon Merkezini aktif hale getirdiği ve tüm eyaletlerden 72 saat içinde hazırlık durum raporlarını sunmalarını istediği bildirildi.

Bundibugyo türüne karşı onaylı aşı bulunmuyor

Ebola virüsünün Bundibugyo türü ilk kez 2007 yılında Uganda'nın Bundibugyo bölgesinde tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre virüs, enfekte kişilerin kanı ve diğer vücut sıvılarıyla temas sonucu bulaşıyor ve yüksek ölüm oranlarına yol açabiliyor.

Uzmanlar, Bundibugyo türüne karşı henüz onaylanmış bir aşı veya spesifik tedavi bulunmaması nedeniyle salgınların kontrolünde erken teşhis, temaslı takibi ve hızlı izolasyon uygulamalarının büyük önem taşıdığına dikkati çekiyor.