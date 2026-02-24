Dolar
43.85
Euro
51.63
Altın
5,144.03
ETH/USDT
1,860.60
BTC/USDT
64,180.00
BIST 100
14,050.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Netanyahu, İran ve Müslüman Kardeşlere karşı yeni bir bölgesel eksen oluşturduklarını savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çok sayıda ülkeyle İran'a ve Müslüman Kardeşlere karşı yeni bir bölgesel eksen oluşturmak için çalıştıklarını iddia etti.

Faruk Hanedar  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Netanyahu, İran ve Müslüman Kardeşlere karşı yeni bir bölgesel eksen oluşturduklarını savundu

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) yöneticileriyle yaptığı buluşmada konuştu.

"Bir yandan, yaralı Şii ekseni bize meydan okuyor, ama elbette Müslüman Kardeşler'in Sünni ekseni de var." diyen Netanyahu, bunlara karşı çıkan ülkelerden oluşan bir eksen oluşturmanın İsrail için büyük bir önem taşıdığını ileri sürdü.

Hindistan Başbakanı Narenda Modi'nin 25-26 Şubat'ta İsrail'e yapacağı ziyarete atıf yaparak bu ülkelerden bazılarının liderlerinin İsrail'i ziyaret ettiğini söyleyen Netanyahu, çok sayıda ülkeden oluşabilecek bu karşı eksenin bazı muhtemel ülkelerini de kendilerinin ziyaret ettiğini kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze konusu

Netanyahu, Gazze konusuna da değinerek Barış Kurulu ile Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını ileri sürdü.

Hamas'ın silahsızlandırılmasının "kolay yoldan olmazsa zor yoldan" olacağını savunan Netanyahu, Gazze'nin bir daha İsrail'e tehdit oluşturmamasını sağlacaklarını iddia etti.

Netanyahu, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği saldırıları da överek "Yüz binlerce yasadışı silah var. Bu stokları azaltmalı, ele geçirmeliyiz, çünkü zor günler gelebilir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor
AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca "Engelsiz Türkiye Yüzyılı İftar Programı" düzenlendi
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörden arındırılmış, güçlü ve huzur içinde bir geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir
Türk Kızılay ile Pakistan Kızılayı, gelecek 5 yıldaki işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: İnancımıza yönelik saldırgan yaklaşımlara asla müsaade etmedik
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Netanyahu, İran ve Müslüman Kardeşlere karşı yeni bir bölgesel eksen oluşturduklarını savundu

Netanyahu, İran ve Müslüman Kardeşlere karşı yeni bir bölgesel eksen oluşturduklarını savundu

WP: ABD, İran ile 2. tur görüşmelerden bu yana bölgeye yakın 150 uçak daha kaydırdı

Beyaz Saray: Trump'ın İran konusunda ilk tercihi diplomasi, ancak gerekirse askeri güç kullanmaya hazır

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde askerlere ateş açtı

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde askerlere ateş açtı
İranlılar, ABD ile yürütülen nükleer müzakere sürecine ilişkin "endişe ve umudu" bir arada yaşıyor

İranlılar, ABD ile yürütülen nükleer müzakere sürecine ilişkin "endişe ve umudu" bir arada yaşıyor
İsrail Savunma Bakanlığının, İran'a olası saldırıya hazırlık için ek bütçe istediği bildirildi

İsrail Savunma Bakanlığının, İran'a olası saldırıya hazırlık için ek bütçe istediği bildirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet