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Dünya

İran Petrol Bakanı: Rafineride çıkan yangın üretim birimlerine zarar vermedi

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, dün Tahran'ın güneyindeki petrol rafinerisinde meydana gelen ve devam eden yangının üretim birimlerine zarar vermediğini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 03.06.2021
İran Petrol Bakanı: Rafineride çıkan yangın üretim birimlerine zarar vermedi

İstanbul

İran medyasına konuşan Zengene, Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zengene, "Rafineride çıkan yangın üretim tesislerinde değil iki depoda meydana geldi. Üretim birimleri zarar görmedi. Söndürme çalışmaları ve yanan depoların etrafında soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Petrol Bakanı Zengene, yangının 2 depoda bulunan hidrokarbonun bitimine kadar sürmesinin beklendiğini belirtti.

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