Dolar
39.89
Euro
46.78
Altın
3,286.13
ETH/USDT
2,440.90
BTC/USDT
106,845.00
BIST 100
9,269.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da "Uluslararası Aile Fuarı Açılış Programı"nda konuşuyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de açıklamalarda bulunuyor Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, İstanbul Finans Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu
logo
Gündem

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Azerbaycanlı mevkidaşı Orgeneral Veliyev ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile bir araya geldi.

Utku Şimşek  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Azerbaycanlı mevkidaşı Orgeneral Veliyev ile görüştü Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Veliyev'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Orgeneral Veliyev, Onur Kıtası'nı selamladı.

Orgeneral Gürak ve Orgeneral Veliyev​​​​​​​, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay'da 2025'te 165 binden fazla dosyada karar verildi
İstanbul merkezli 7 ilde "askeri ve siyasal casusluk" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Azerbaycanlı mevkidaşı Orgeneral Veliyev ile görüştü
FETÖ'ye yönelik 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı
Rize'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

Benzer haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Azerbaycanlı mevkidaşı Orgeneral Veliyev ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Azerbaycanlı mevkidaşı Orgeneral Veliyev ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Dragone ile görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet