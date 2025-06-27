Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Azerbaycanlı mevkidaşı Orgeneral Veliyev ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile bir araya geldi.
Ankara
Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Veliyev'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Orgeneral Veliyev, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Gürak ve Orgeneral Veliyev, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
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