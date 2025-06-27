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FETÖ'ye yönelik 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik son iki haftada 46 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
FETÖ'ye yönelik 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki hafta içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 46 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 361 kişinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan şüpheliler, FETÖ terör örgütünün 'güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, finans ve güncel eğitim yapılanmaları' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak ve münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak suçlarından aranıyordu."

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Yerlikaya, operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yakalandığı bilgisini paylaşarak, operasyonların düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

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