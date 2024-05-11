"Mahzen-42" ve "Mahzen-43" operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı
Organize suç örgütlerine yönelik "Mahzen-42" ve "Mahzen-43" operasyonlarında 60 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, elebaşları Numan Karakoç ve tutuklu Hakan Akdoğan olan husumetli 2 organize suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma sonucu birçok suça karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul ve İzmir'de "Mahzen-42" operasyonu düzenlendi.
33 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul merkezli 2️⃣ ilde düzenlenen “MAHZEN-42” operasyonlarında elebaşılığını Hakan Akdoğan (Cezaevinde) ve Numan Karakoç’un yaptığı birbirleriyle husumetli 2️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 11, 2024
Operasyonlarda elebaşı Numan Karakoç’un da içerisinde bulunduğu organize suç… pic.twitter.com/WsZ9eAVlkB
5 ilde "Mahzen-43" operasyonu
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "yağma" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen ve elebaşılığını tutuklu Uğur Özgen'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik de Kocaeli merkezli, İstanbul, Tekirdağ, Bitlis ve Aksaray'da "Mahzen-43" operasyonu düzenlendi.
27 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerini tebrik etti.
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Kocaeli merkezli 5️⃣ ilde düzenlenen "MAHZEN-43” operasyonlarında; elebaşılığını Uğur Özgen'in (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü üyesi 2️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 11, 2024
Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes… pic.twitter.com/9oZhJbIqEc