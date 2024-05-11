Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,361.01
ETH/USDT
2,924.00
BTC/USDT
60,985.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Mahzen-42" ve "Mahzen-43" operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütlerine yönelik "Mahzen-42" ve "Mahzen-43" operasyonlarında 60 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
"Mahzen-42" ve "Mahzen-43" operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, elebaşları Numan Karakoç ve tutuklu Hakan Akdoğan olan husumetli 2 organize suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma sonucu birçok suça karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul ve İzmir'de "Mahzen-42" operasyonu düzenlendi.

33 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

5 ilde "Mahzen-43" operasyonu

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "yağma" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen ve elebaşılığını tutuklu Uğur Özgen'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik de Kocaeli merkezli, İstanbul, Tekirdağ, Bitlis ve Aksaray'da "Mahzen-43" operasyonu düzenlendi.

27 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerini tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle Devlet Konukevi'nde anneleri ağırladı
Maden Kanunu ile bazı kanunlarda değişikliği içeren kanun Resmi Gazete'de
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Bu karar, bağımsız ve egemen Filistin devletinin gerekliliğini ortaya koymuştur
Türkiye ve dünya gündemi
"Mahzen-42" ve "Mahzen-43" operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

"Mahzen-42" ve "Mahzen-43" operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı

"Mahzen-42" ve "Mahzen-43" operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, teleferik kazasındaki kurtarma operasyonunda görev alan personeli kabul etti

Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-37" operasyonlarında 92 mağara ve barınma alanı imha edildi

"Narkoçelik-16" operasyonlarında 366 şüpheli yakalandı

"Narkoçelik-16" operasyonlarında 366 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığından Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığından Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama
Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-36" operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı

Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-36" operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet