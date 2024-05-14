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FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturmada 24 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik iki ayrı soruşturmada, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak, Neriman Senanur Torun  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturmada 24 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin verdiği ifade, elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın yürüttüğü diğer soruşturmada, Hava Kuvvetleri Komutanlığında "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan FETÖ yapılanmasıyla irtibatlı ve iltisaklı şüpheliler tespit edildi.

Görev yaptıkları illerdeki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde, kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlenen 7'si ihraç subay, 3'ü astsubay, 2'si ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 7'si mahrem imam olmak üzere 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca haklarında tanık beyanı, ankesör/ardışık arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller bulunan, örgütün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonları devam ediyor.


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