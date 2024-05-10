Bakan Yerlikaya, teleferik kazasındaki kurtarma operasyonunda görev alan personeli kabul etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarma operasyonunda görev alan Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini kabul etti.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Tümamiral Kendir ve Antalya'da yaşanan teleferik kazasında görev yapan Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı emrindeki personelle bir araya geldiğini belirtti.
Sahil Güvenlik Komutanımız Tümamiral Ahmet Kendir ve Antalya’da yaşanan teleferik kazasında görev yapan Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı emrindeki kahramanlarımızla bir araya geldik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 10, 2024
Mahsur kalan vatandaşlarımız 23 saat süren kurtarma operasyonuyla tahliye edilmişti.
4 sahil… pic.twitter.com/KwIcJyXkuD
Mahsur kalan vatandaşların, 23 saat süren kurtarma operasyonuyla tahliye edildiğini anımsatan Yerlikaya, "4 sahil güvenlik helikopteri ve 37 personel ile gerçekleşen kurtarma operasyonunu gerçekleştiren kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.
Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaştığı videoda, kurtarma çalışmaları ile kabulden görüntüler yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.