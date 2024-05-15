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Bakan Yerlikaya: Kimler FETÖ taktikleriyle oyun kurmaya çalışıyorsa oyunlarını ve tuzaklarını yerle bir edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kimler FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize oyun kurmaya çalışıyorsa oyunlarını ve tuzaklarını yerle bir edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Bakan Yerlikaya: Kimler FETÖ taktikleriyle oyun kurmaya çalışıyorsa oyunlarını ve tuzaklarını yerle bir edeceğiz

Ankara

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