Gündem

Tekirdağ merkezli 10 ilde "oto yedek parçası" satma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 10 ilde internet üzerinden "oto yedek parçası" satma vaadiyle dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 29 şüpheliden 25'inin tutuklandığını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Tekirdağ merkezli 10 ilde "oto yedek parçası" satma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon

Ankara

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, internet üzerinden oto yedek parçası satışına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Tekirdağ merkezli 10 ilde dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 29 zanlının yakalandığını, 25'inin tutuklandığını, 4'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, internet üzerinden 'oto yedek parçası' satma vaadiyle 500'den fazla vatandaşımızı yaklaşık 250 milyon lira dolandırarak haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli'de operasyonlar düzenlendi. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığını, Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

