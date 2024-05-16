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"Mahzen-47" operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, Hatay merkezli 7 ilde düzenlenen "Mahzen-47" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu'nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
"Mahzen-47" operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli Ankara, Antalya, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda aralarında elebaşları İsmail Azar ve Hamza Mutlu'nun da bulunduğu 51 şüphelinin yakalandığını belirtti.


Şüphelilerin, "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması, görevi kötüye kullanma ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, bu kapsamda organize suç örgütü üyelerinin, medikal firmalar üzerinden genellikle yaşlı veya küçük yaştaki vatandaşların kimliklerini kullanarak usulsüz rapor çıkardıkları, hakkında rapor çıkarılan şahıslara boş kağıtlar imzalatarak bu kağıtları sahte reçete düzenlemekte kullandıkları, reçete düzenlemekte kullanılan boş kağıtların bitmesi durumunda ise hasta veya hasta yakınlarının imzalarını taklit ederek sahte reçete düzenledikleri ve usulsüz düzenlenen reçetelere ait faturaları ve hak sahipleri adına noterde düzenlenmiş sahte vekaletnameleri kullanıp, PTT şubelerinden tahsil ederek haksız kazanç elde ettiklerinin belirlendiğini bildirdi.

Yerlikaya, operasyonlar sonucunda, ruhsatsız tabancalar, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda vekaletname, reçete, dekont ve senedin ele geçirildiğini, MASAK ve Adana SGK Sağlık Denetim Ekibiyle yapılan ortak çalışmalar sonucu organize suç örgütünün yaptığı eylemlerde, 6 bin 532 adet usulsüz olarak düzenlenmiş noter vekalet belgesinin kullanıldığı ve kamunun yaklaşık 1 milyar lira zarara uğratıldığının tespit edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler, kazdıkları kuyulara düşecekler. Onların oyunlarını bir bir bozacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve operasyonlara destek veren MASAK ve SGK denetim ekibini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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