Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından Kobakhidze ile ortak basın toplantısı yapacak ve konuk Başbakan onuruna akşam yemeği verecek.
(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek.
(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na ziyarette bulunacak, "Engelliler Buluşması"na katılacak.
(Ankara/12.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun cezalarını artıran Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, haftalık para ve banka istatistikleri ile nisan ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30/14.30)
2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.
(Ankara/14.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı hizmet üretim endeksini, nisan ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, 2023 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de temaslarda bulunacak.
(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Romeo ve Juliet" oyununun Yunanistan'daki gösterimine katılacak.
(Atina) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Filistin'le Dayanışma Günü ve Uluslararası Spor Festivali Sporfest 2024'ün açılış törenine iştirak edecek.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde ikinci maçını Hollanda ile yapacak. Günün diğer maçlarında Almanya ile İtalya, Bulgaristan ile de Japonya karşılaşacak.
(Antalya/20.00/14.00/17.00) (Fotoğraflı)
3- Trendyol 1. Lig'in play-off 1. turunda Bodrum FK-Boluspor ve Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor müsabakaları yapılacak.
(Muğla/17.00/Çorum/20.00) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde, Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor ve Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk maçları oynanacak.
(İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)
5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin play-off yarı final serisi dördüncü maçında Final Spor, Sigortam Net'i konuk edecek.
(Bursa/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.