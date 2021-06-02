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Dünya

Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde yangın

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

Ahmet Dursun   | 02.06.2021
Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde yangın Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Ankara

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde çıkan büyük bir yangın nedeniyle tesisteki tüm faaliyetler durduruldu.

Yangın nedeniyle bölgenin büyük bir duman bulutuyla kaplandığı ve itfaiye ekipleri ile ambulansların olay mahalline sevk edildiği belirtildi.

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı aktarılırken yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.


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