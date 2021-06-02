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Dünya

Twitter isyancıları tehdit ettiği gerekçesiyle Nijerya Devlet Başkanı'nın hesabını askıya aldı

ABD merkezli sosyal paylaşım uygulaması Twitter, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin resmi hesabını, isyancılara karşı 'soykırım' tehdidinde bulunduğu şikayetleri üzerine askıya aldığını duyurdu.

Islam Doğru   | 02.06.2021
Twitter isyancıları tehdit ettiği gerekçesiyle Nijerya Devlet Başkanı'nın hesabını askıya aldı

New York

Twitter'dan yapılan açıklamada, Buhari'nin ülkedeki isyancılara yönelik paylaşımının şirket politikalarını ihlal ettiği belirtilerek hesabının 12 saat boyunca kapatıldığı kaydedildi.

Twitter’a cevap Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Muhammed’den geldi. Muhammed, Twitter'ın kurallarının evrensel olmadığını belirterek, "Devlet Başkanı bir durum hakkında endişeleniyorsa, bunu dile getirme özgürlüğüne sahiptir." ifadesini kullandı.

Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik dün, 1967-70 yılları arasında ülkede 1 milyon kişinin ölüme neden olan sivil savaşı hatırlatarak, "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." paylaşımında bulunmuştu.

Twitter'ın 6 Ocak Kongre baskınından sonra eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını, 3 Kasım 2020 seçimleri hakkında yanlış bilgi yaydığı ve halkı isyana teşvik ettiği gerekçesiyle süresiz olarak kapatması da "ifade özgürlüğü" bağlamında tartışmalara neden olmuştu.

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